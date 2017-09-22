В Заполярье появится центр поддержки одаренных детей

Региональный образовательный центр поддержки одаренных детей построят в Апатитах на базе местного Дома детского творчества. Об этом заявила министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко, сообщает в пятницу, 22 сентября, РИА Новости.

«Определяющим аргументом является концентрация здесь большого числа научно-исследовательских организаций, организаций профессионального образования, промышленного предприятия», — сообщила на заседании глава регионального министерства. Она добавила, что центр позволит учесть интересы жителей из разных районов Мурманской области.

Центры выявления и поддержки одаренных детей в регионе поручил создать президент России Владимир Путин, напомнила Карпенко. По ее словам, в области запустили и другие необходимые проекты: форумы «Наука 0+», «Шаг в будущее», «Юные инженеры Арктики», детский технопарк «Кванториум».

Планируется, что основной формой работы нового центра станет проведение профильных и проектных смен под руководством ведущих педагогов, ученых, исследователей и практиков региона.