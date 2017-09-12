В Красноярском крае представили Евангелие для детей на долганском языке

Евангелие для детей на долганском языке представили в красноярской Дудинке, передает «Таймырский телеграф» во вторник, 12 сентября. Издание приурочили к 350-летию города.

Истории из священного писания, переведенные ученым и литератором Анной Барболиной, проиллюстрированы долганскими художниками Евгением и Юлией Поротовыми.

Экземпляры книги разошлют в школы и библиотеки Таймыра.

Долганы — один из коренных малых народов Севера. Всего около 7900 человек, большая часть которых проживает на Таймыре.

В июне сообщалось, что сотрудники Научного центра изучения Арктики в Салехарде и Института филологии РАН выпустят до конца 2017 года атлас уральских языков, распространенных на территории Ямала. Документ включает в себя данные об отдельных диалектах ненецкого, селькупского, коми-зырянского и хантыйского языков.