Путин объяснил назначение Белоусова на пост главы Минобороны

Путин: Белоусов работал по высокотехнологичным направлениям и стал главой Минобороны

Андрей Белоусов долгое время работал по высокотехнологичным направлениям и стал главой Минобороны России. Такое объяснение о назначении его на пост привел президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими, передает пресс-служба Кремля.

«В министерстве обороны много направлений. Министерство обороны сегодня становится, имеет тенденцию, специфику к нарастанию, а именно: министерство обороны становится высокотехнологичным ведомством», — отметил Путин, общаясь с бойцами.

На этой же встрече президент России рассказал о производстве тяжелых дронов. Глава государства раскрыл, что идет работа по производству тяжелых беспилотников со спутниковым управлением.

14 мая 2024 года президент России Владимир Путин назначил Андрея Белоусова министром обороны России. До этого тот занимал должность первого вице-премьера.