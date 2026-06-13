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20:46, 13 июня 2026Спорт

Появились новые подробности о краже экипировки сборной Англии на чемпионате мира

Сборной Англии удалось вернуть экипировку, похищенную во время чемпионата мира-2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Justin Setterfield / Getty Images

Сборной Англии удалось вернуть тренировочную экипировку, похищенную в Канзас-Сити, во время чемпионата мира 2026 года. Подробности приводит The Athletic.

По информации источника, пропавшие вещи — в основном обувь — были найдены и возвращены команде за пять дней до стартового матча чемпионата мира против национальной команды Хорватии.

Ранее сообщалось о том, что перед тренировкой в Канзас-Сити у сборной Англии по футболу украли бутсы и мячи. Кража произошла во время перевозки экипировки на фургоне.

Сборная Англии на чемпионате мира выступит в группе L. Ее соперниками станут команды Хорватии, Панамы и Ганы.

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