Появились новые подробности о краже экипировки сборной Англии на чемпионате мира

Сборной Англии удалось вернуть тренировочную экипировку, похищенную в Канзас-Сити, во время чемпионата мира 2026 года. Подробности приводит The Athletic.
По информации источника, пропавшие вещи — в основном обувь — были найдены и возвращены команде за пять дней до стартового матча чемпионата мира против национальной команды Хорватии.
Ранее сообщалось о том, что перед тренировкой в Канзас-Сити у сборной Англии по футболу украли бутсы и мячи. Кража произошла во время перевозки экипировки на фургоне.
Сборная Англии на чемпионате мира выступит в группе L. Ее соперниками станут команды Хорватии, Панамы и Ганы.