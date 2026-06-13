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21:10, 13 июня 2026Мир

Имя Трампа убрали с фасада Кеннеди-центра

ТАСС: Имя Трампа убрали с фасада Кеннеди-центра
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Имя президента США Дональда Трампа было убрано с фасада главной театрально-концертной площадки Вашингтона — Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

В ночь на 13 июня рабочие, находившиеся на строительных лесах у здания, демонтировали буквы, образовывавшие имя американского президента. За происходящим наблюдали десятки собравшихся у центра людей, которые встречали действия рабочих аплодисментами и одобрительными возгласами. Многие участники акции держали самодельные плакаты с критикой в адрес Трампа.

Ранее суд в Вашингтоне запретил Трампу переименовать главный театрально-концертный комплекс города «Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди» в свою честь. Суд постановил, что Трамп не имеет права переименовать центр без предварительного одобрения Конгресса.

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