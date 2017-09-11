Мурманские власти собрались отремонтировать спортзалы в трети сельских школ

В 9 из 32 сельских общеобразовательных организаций Мурманской области отремонтируют спортзалы. Об этом сообщается на сайте региональной администрации в понедельник 11 сентября.

На эти нужды планируется выделить около 7,8 миллионов рублей. «За 2015-2017 годы отремонтированы 22 спортивных зала», — доложила на совещании у губернатора региона министр образования области Наталия Карпенко.

По словам главы региона Марины Ковтун, создание условий для занятий физкультурой детей в селах — один из восьми федеральных проектов по линии областного Минобраза.

Во всех 32 сельских школах, расположенных в 13 муниципальных образованиях региона, обучаются пять тысяч учеников.