Школы четырех районов Мурманской области получили новые автобусы

В Мурманской области четыре школы, расположенные в Апатитах, Кандалакше, Ковдорском и Кольском районе, получили новые автобусы, говорится на сайте региональной администрации во вторник, 16 января.

«В этом году планируется приобретение не менее семи школьных автобусов», — отметила губернатор Марина Ковтун.

Машины марки Ford Transit на 22 места каждый соответствуют всем требованиям безопасности.

Автобусы уже поставили на госучет и теперь передают в собственность муниципалитетов.

Всего в области ежедневно используются 46 школьных автобусов. Они перевозят от дома до места учебы и обратно более 1800 детей. Проект по обновлению парка автобусов стартовал в 2016 году.

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