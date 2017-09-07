Определен произведенный на Россию эффект солнечной вспышки

Самая мощная за последние 12 лет вспышка на Солнце может вызвать северное сияние над Санкт-Петербургом. Об этом в интервью РИА Новости сообщил старший научный сотрудник Пулковской лаборатории Сергей Смирнов. За атмосферным явлением лучше всего наблюдать за городом.

Материалы по теме Быстрая прожарка Названы сроки коллапса человеческой цивилизации

«В Петербурге северное сияние может быть с большой вероятностью, однако из-за сильной облачности горожане его могут не увидеть. Например, сейчас облачность над городом составляет два яруса», — говорит Смирнов.

Произошедшая солнечная вспышка принадлежит к классу X. Ей был присвоен балл 9,3, что делает ее одним из пяти мощнейших взрывов на Солнце за всю историю наблюдений. Исходя из позиции Солнца, ее воздействие на Землю будет максимальным. Согласно прогнозам ученых, вызванная вспышкой магнитная буря может повлечь ухудшение самочувствия гипертоников и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Вспышка несет угрозу отказов космической техники и систем связи. Она уже дала ухудшение качества связи в Европе и Америке.

Солнечный взрыв произошел в результате слияния двух крупнейших групп солнечных пятен. Выброс звездного вещества, состоящий из высокоэнергетических протонов, достигнет Земли 8-9 сентября, что вызовет небольшое повышение радиационного фона.