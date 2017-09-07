Названы катастрофические последствия произошедшей солнечной вспышки

Руководитель Центра космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Пушкова Российской академии наук (ИЗМИРАН) Сергей Гайдаш рассказал ТАСС о последствиях последней мощной солнечной вспышки.

«Мы оцениваем мощность вспышки как близкую к максимальной - X9,3 (буква означает принадлежность к классу экстремально больших вспышек, а цифра — силу вспышки — прим. «Ленты.ру»). Она несет угрозу отказов космической техники и систем связи. Вспышка уже дала ухудшение качества связи в Европе и Америке», — сказал эксперт.

Гайдаш также спрогнозировал утром 7 сентября начало магнитной бури, которая повлечет ухудшение самочувствия людей, страдающих хроническими заболеваниями. «Экстремальной вспышке предшествовала вспышка меньшего масштаба, начавшаяся 6 сентября около 16:00 по московскому времени, а 4 сентября прошла серия вспышек класса М, предыдущего по мощности по отношению к классу Х», — сказал Гайдаш. По его словам, «выброс солнечного вещества, сопровождавший вспышки класса М 7 сентября вызовет магнитную бурю».

От Солнца к Земле в этом случае направится поток протонов, способных вызвать небольшое повышение радиационного фона. Ученые, по словам Гайдаша, следят за последствиями вспышки X9,3, чтобы определить, сопровождалась ли она выбросом солнечного вещества в сторону Земли. «Иногда мощная вспышка не сопровождается выбросом и наоборот. Если выброс во время экстремально большой вспышки все же был, то он достигнет Земли 8-9 сентября», — сказал ученый.

Центр космической погоды ИЗМИРАН со стороны России ведет постоянное наблюдение за Солнцем: отслеживает появление пятен на светиле, регистрирует вспышки и отслеживает их последствия. Это необходимо для предупреждения структур, отвечающих за безопасность работы космических аппаратов на орбите и другой сложной техники, об опасных явлениях космической погоды.

Материалы по теме Последняя супервспышка Уничтожит ли сегодня Солнце жизнь на Земле

Ранее сообщалось, что в результате слияния двух крупнейших групп солнечных пятен произошла самая мощная вспышка за последние 12 лет, которая принадлежит к классу X. Явлению был присвоен балл Х9.3, что делает вспышку одним из пяти мощнейших взрывов на Солнце за всю историю наблюдений.

Самые мощные вспышки, наблюдаемые на Солнце, выбрасывают в окружающее пространство огромную энергию. За несколько минут в открытый космос уходит до триллиона мегатонн в тротиловом эквиваленте. Это примерно пятая часть энергии, излучаемой Солнцем за одну секунду, и вся энергия, которую выработает человек за миллион лет (при условии ее производства современными темпами).