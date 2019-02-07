Верблюд пришел на помощь застрявшим в снегу россиянам

ИА Версия-Саратов / YouTube

В Саратове верблюд помог вытащить забуксовавший в снегу внедорожник «Нива». Об этом в четверг, 7 февраля, сообщает «Версия-Саратов».

На кадрах снятого очевидцами ролика видно, что «Нива» не смогла проехать по колее и застряла. На помощь пришел один из местных жителей со своим верблюдом. Судя по всему, животному удалось без труда вытащить автомобиль.

Автор видео рассказал, что оно было снято 5 февраля в городском районе, где находится много частных домов. По его словам, хозяин верблюда по выходным катает детей возле цирка.

В декабре 2018 года сообщалось, что во время гастролей в Иркутской области попала в аварию цирковая фура с двумя верблюдами из Сочи. Одно из животных погибло на месте. Второй верблюд по кличке Славик не пострадал, его подняли на ноги с помощью пожарных рукавов.

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