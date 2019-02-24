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Верховный шаман России открестился от «сатанинского» жертвоприношения верблюдов

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Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол не давал разрешения на жертвоприношение верблюдов в Иркутской области. Об этом он заявил ТАСС в воскресенье, 24 февраля.

«Если бы мне об этом говорили, я бы запретил: у нас такого не было, и в древности никогда не было», — сказал Кара-оол Допчун-оол, уточнив, что данная инициатива принадлежала шаману из Ангарска Артуру Цыбикову.

Собеседник агентства отметил, что, по его мнению, действия шамана, который проводил обряд, подпадают под статью 245 Уголовного кодекса РФ «Жестокое обращение с животными». «Сразу перед обрядом резать барана или верблюда... это не шаманизм, это сатанизм», — подчеркнул он.

Кара-оол Допчун-оол пояснил, что, по шаманской традиции, приносить в жертву верблюдов запрещено. Также не разрешается забивать жертвенных животных непосредственно перед обрядом, добавил он.

Видео, на котором запечатлено ритуальное сожжение верблюдов, появилось в сети в начале февраля. В описании к нему говорилось, что обряд под названием «Жэн тэнгэри яба» проводился впервые в современной истории и был якобы направлен на укрепление России и ее народов.

Позже шаман Артур Цыбиков, который провел обряд, пояснил, что заживо животных не сжигали: сначала их убили.

В настоящее время прокуратура Ангарска проводит проверку в связи с информацией о жертвоприношении верблюдов.

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