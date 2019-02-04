Россияне зарезали барана под окнами роддома

Группа мужчин зарезала барана у стен роддома в Сургуте на глазах у женщин и детей, а также случайно оказавшихся рядом. Видеозапись с жертвоприношением опубликована в Instagram-аккаунте lifesurgut.

Автор ролика отметил, что так собравшиеся отметили выписку матери с новорожденным.

В комментариях к публикации многие пользователи возмутились произошедшим. Некоторые назвали ритуал показухой. Один из комментаторов отметил, что в исламе, действительно, принято резать барана по случаю рождения ребенка, но делается это не возле роддома, а «в удобное для людей время, например в выходные».

«В первую очередь, нельзя совершать это таким варварским способом. Во-вторых, зачем делать это перед толпой людей, для которых это является диким», — добавил автор комментария.

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