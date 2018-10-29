Редакцию «Новой газеты» продолжили терроризировать баранами

К редакции «Новой газеты» привезли клетки с живыми домашними овцами. Об этом сообщила журналистка издания Надежда Прусенкова на своей странице в Facebook.

«Продолжаем КВН у дверей редакции. Ну, живые лучше, чем нет», — отметила Прусенкова, приложив к посту фотографию с животными. Судя по снимку, неизвестные принесли к зданию газеты три клетки, где было восемь овец.

Ранее сотрудники «Новой газеты» сообщали, что в адрес корреспондентов начали поступать сообщения с угрозами. В середине октября неизвестные оставили у офиса похоронный венок. На следующий день журналисты обнаружили у дверей редакции корзину с отрезанной головой барана, украшенную конфетами и гвоздиками.

«Главному редактору "Новой газеты". С приветом Вам и Короткову», — сообщалось в сопроводительной записке.

Сами журналисты издания уверены, что угрозы в их адрес связаны с недостоверной информацией о газете, которая распространяется в сети. В ней утверждалось, что «Новая газета» разгласила данные воюющих в Сирии летчиков и подвергла их семьи опасности. В итоге редакция обратилась с заявлением в полицию с требованием принять все необходимые меры для защиты журналистов.

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