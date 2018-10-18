Редакции «Новой газеты» прислали венок и отрезанную голову барана

«Новая газета» заявила, что в течение последних двух дней в адрес сотрудников редакции поступают угрозы. 17 октября неизвестные подбросили к их офису похоронный венок с угрозами в адрес журналиста Дениса Короткова, а на следующий день — корзину с отрезанной головой барана и угрозами в адрес всего коллектива издания. Об этом сообщается в заявлении редакции на сайте газеты.

Записка рядом с присланным венком гласила, что «Коротков — предатель родины». Голову барана сопроводили следующим посланием: «Главному редактору "Новой газеты". С приветом Вам и Короткову». Голову животного обложили конфетами и гвоздиками.

Редакция связывает зловещие посылки с недостоверной информацией об издании, которая распространяется в сети. Речь идет о сообщениях о том, что «Новая газета» разгласила данные российских летчиков, воюющих в Сирии, чем подвергла их семьи опасности. Издание отмечает, что не распространяло подобной информации, публикаций на эту тему не было ни в газете, ни на ее сайте.

«Но эта ложь, многократно усиленная троллями и комментариями неких "лидеров общественного мнения", которых либо купили, либо используют втемную, реально представляет опасность для журналистов. Терпеть подобное мы не намерены, тем более что отлично представляем, откуда исходит угроза», — пишет коллектив газеты.

«Новая» потребовала от МВД и других правоохранительных органов принять все необходимые меры для защиты журналистов, призвала расследовать факты угроз и наказать виновных. Председатель редакционного совета издания Дмитрий Муратов уточнил «Интерфаксу», что «Новая» обратилась с заявлением в полицию.

Денис Коротков — автор расследования о ЧВК Вагнера, которое в 2017 году было опубликовано в «Фонтанке». После серии материалов ему начали поступать прямые угрозы, с чем он столкнулся впервые.

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