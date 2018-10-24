Жалоба бдительной американки спасла две школы от бойни

Сотни американцев поблагодарили жительницу Нью-Джерси Коберли Булл (Koeberle Bull) за то, что та пожаловалась в полицию на пользователя Facebook, который позировал на аватарке с оружием. По наводке Булл полицейские отправились к парню домой и нашли в его машине оружие, более двухсот боеприпасов и план нападения на две школы, сообщает CBS.

Американка обратила внимание на профиль Дилана Джаррела (Dylan Jarrell) из Кентукки после того, как 17 октября он написал ей в Facebook сообщение с оскорблением ее темнокожих детей. «Ты и твои дети — обезьяны», — писал он, неоднократно употребив уничижительное слово «нигер». Джаррел заблокировал возможность Булл ему ответить, однако женщине показался подозрительным снимок на его аватарке, где парень на фоне картины с грибами стоит с оружием в руках.

Булл сказала, что не знает, как Джаррел нашел ее в интернете, но она решила позвонить в полицейский участок города Лоуренсбург, который значился в его профиле в качестве места проживания.

Полиция наведалась к молодому человеку. У него обнаружили более двухсот боеприпасов, винтовку, револьвер, бронежилет и план нападения на две школы. Джаррелла задержали, когда тот выходил из подъезда, сейчас он под стражей.

В правоохранительных органах заявили, что звонок бдительной женщины из Нью-Джерси помог избежать бойни в школах. «Я надеюсь, что кто-то в той же ситуации просто поступит также, — говорит Булл. — Невозможно предугадать, когда это пустая угроза, а когда — следующий массовый расстрел».

17 октября в Керченском политехническом колледже студент-четверокурсник Владислав Росляков расстрелял 20 студентов и преподавателей, а затем покончил жизнь самоубийством. После произошедшего однокурсники Рослякова в разговоре с журналистами говорили, что замечали странности в высказываниях молодого человека, однако не придали им значения.

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