Керченский стрелок изучал по книгам химию и пиротехнику

У студента Владислава Рослякова, который устроил стрельбу и взрыв в Керченском политехническом колледже, нашли флешку со скачанными книгами по химии и пиротехнике. Об этом в среду, 24 октября, один из сотрудников правоохранительных органов сообщил РИА Новости.

По его словам, на информационном носителе не было инструкций по изготовлению взрывного устройства. При этом он усомнился в возможности создать по этим книгам бомбу. «Но ведь как-то он собрал», — отметил сотрудник.

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Ранее 24 октября сообщалось, что Росляков, убивший 20 человек в политехническом колледже, стал предметом обожания противоположного пола.

17 октября Росляков покончил с собой, предварительно расстреляв 20 студентов и преподавателей колледжа, на четвертом курсе которого он обучался. Сообщалось, что главной целью студента была директор учреждения Ольга Гребенникова, но она покинула колледж за несколько минут до трагедии.

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