Курбан-байрам подогрел спрос на баранов в России

За неделю до начала празднования Курбан-байрама (с 13 по 20 августа) спрос на покупку баранов на Avito увеличился на 50 процентов по всей стране, сообщили представители компании «Ленте.ру».

Количество объявлений о продаже животных поднялось в среднем на 30 процентов. Больше всего баранов выставили на продажу в Дагестане, там объявлений стало больше на 57 процентов. Следом идут Татарстан, где объем предложения поднялся на 43 процента, и Чечня (плюс 39 процентов).

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Как уточнили в Avito, в некоторых объявлениях указано, что жертвоприношения пройдут на фермах, то есть пользователи могут приобрести не только живого барана, но и мясо на развес.

Сейчас на Avito более трех тысяч объявлений о продаже животных по всей России, в Московском регионе — более 50 предложений. Средняя цена барана на Avito составляет около 3 960 рублей. На продажу выставлены бараны таких пород, как карачаевский, эдильбай, курдючный, «жирохвостик» и другие.

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