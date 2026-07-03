В Подмосковье задержали банду мигрантов-педофилов

В подмосковном Чехове задержана банда мигрантов-педофилов

В подмосковном Чехове задержаны трое мигрантов, домогавшихся до детей. Об этом сообщило движение «Русская община» в своем Telegram-канале.

Отец 13-летней девочки обратился к дружинникам за помощью после того, как его дочь и ее подруга стали жертвой домогательств. Злоумышленники уговорили несовершеннолетних сесть в их автомобиль и повезли их на карьер за городом, намереваясь изнасиловать. Жертвам удалось вырваться.

Русская община установила личности всех участников преступления, задержала двух из них и передала их полиции. Третьего поймали сотрудники правоохранительных органов. Позднее одного педофила, сожительствовавшего с 15-летней девочкой, взяли под стражу. Тем не менее, девочек продолжают преследовать земляки преступников. Сейчас пострадавшие находятся под защитой дружинников. Материалы дела переданы в отдел Следственного комитета по городу Чехов.

Ранее в Москве был задержан иностранец-педофил, изнасиловавший в 2006 году девочку в Санкт-Петербурге. Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 131 УК РФ («Изнасилование»). Свою вину он признал. По данным следствия, все произошло в ночь с 18 на 19 сентября 2006 года недалеко от остановки на Колпинском шоссе. Тогда фигурант скрылся после содеянного. В 2006 году правоохранители приостановили дело, однако, благодаря системной работе по раскрытию преступлений прошлых лет, оперативники выявили генотип обвиняемого. В итоге он совпал с имеющимися в базе данных.