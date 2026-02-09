Реклама

Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:09, 9 февраля 2026Силовые структуры

Генотип раскрыл изнасиловавшего ночью юную россиянку мигранта-педофила

В Москве задержан педофил, надругавшийся над юной петербурженкой в 2006 году
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Москве задержан иностранец-педофил, изнасиловавший юную петербурженку в 2006 году в Северной столице. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете (СК) России.

Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 131 УК РФ («Изнасилование»). Свою вину он признал.

По данным следствия, все произошло в ночь с 18 на 19 сентября 2006 года недалеко от остановки на Колпинском шоссе. Тогда фигурант изнасиловал девочку, после чего скрылся. В 2006 году правоохранители приостановили дело, однако, благодаря системной работе по раскрытию преступлений прошлых лет, оперативники выявили генотип обвиняемого. В итоге он совпал с имеющимися в базе данных.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге арестован мужчина, склонявший детей к употреблению наркотиков и насиловавший их.

