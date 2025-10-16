Силовые структуры
В российском городе мужчина склонял детей к наркотикам и насиловал

В Петербурге арестован мужчина, склонявший детей к наркотикам и насиловавший их
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге арестован мужчина, склонявший детей к употреблению наркотиков и насиловавший их. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Он обвиняется по части 2 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего»), части 4 статьи 131 УК РФ («Изнасилование»), части 4 статьи 132 УК РФ («Совершение иных насильственных действий сексуального характера»), 134 УК РФ («Половое сношение с несовершеннолетней»), части 1 статьи 135 УК РФ («Совершение развратных действий»), части 3 статьи 230 УК РФ («Склонение несовершеннолетнего к употреблению наркотических средств»), статьи 240.1 УК РФ («Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего»), части 1 статьи 242 УК РФ («Незаконное изготовление порнографических материалов») и части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение и хранение наркотических средств»).

По данным следствия, в период с сентября 2023 года по январь 2025 года фигурант склонял несовершеннолетних к совместному употреблению наркотиков и насиловал их. Все происходило в офисном помещении на улице Маршала Говорова и в квартире на Ленинском проспекте. В настоящее время установлено четверо несовершеннолетних потерпевших от его действий.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области задержали мужчину, насиловавшего несовершеннолетних дочек.

