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12:45, 3 августа 2025Силовые структуры

Россиянин два года насиловал несовершеннолетних дочерей

В Астраханской области задержали мужчину, насиловавшего несовершеннолетних дочек
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

В Астраханской области задержали мужчину, насиловавшего несовершеннолетних дочек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статьям 131 («Изнасилование»), 132 («Насильственные действия сексуального характера»), 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») и 135 («Развратные действия») УК РФ.

По данным следствия, в период с августа 2022 года по август 2024 года мужчина в поселке дачного типа регулярно насиловал дома двух несовершеннолетних дочерей.

В ходе расследования уголовного дела могут появиться новые эпизоды аналогичных преступлений. Подозреваемый взят под арест.

Ранее сообщалось, что юную россиянку изнасиловали в ее квартире.

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