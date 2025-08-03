Россиянин два года насиловал несовершеннолетних дочерей

В Астраханской области задержали мужчину, насиловавшего несовершеннолетних дочек

В Астраханской области задержали мужчину, насиловавшего несовершеннолетних дочек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статьям 131 («Изнасилование»), 132 («Насильственные действия сексуального характера»), 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») и 135 («Развратные действия») УК РФ.

По данным следствия, в период с августа 2022 года по август 2024 года мужчина в поселке дачного типа регулярно насиловал дома двух несовершеннолетних дочерей.

В ходе расследования уголовного дела могут появиться новые эпизоды аналогичных преступлений. Подозреваемый взят под арест.

Ранее сообщалось, что юную россиянку изнасиловали в ее квартире.