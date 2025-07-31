Юную россиянку изнасиловали в ее квартире

В Ленобласти задержали мужчину за изнасилование 19-летней девушки в ее квартире

В Ленинградской области 28-летнего мужчину задержали за изнасилование 19-летней девушки в ее квартире. Об этом сообщает издание Neva.Today.

По данным источника, потерпевшая обратилась в полицию 30 июля. Она рассказала, что ночью над ней надругался знакомый, пришедший в гости. Правоохранители нашли подозреваемого по месту жительства. Возбуждено уголовное дело по статье 131 («Изнасилование») УК РФ.

Известно, что ранее задержанный был судим за умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои.

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