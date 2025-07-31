Многодетный отец 15 лет насиловал четырех дочерей и сына в российском регионе

В Татарстане перед судом предстанет отец, насиловавший дочерей и сына 15 лет

В Татарстане перед судом предстанет 45-летний житель за изнасилование четырех дочерей и сына. Об этом сообщает издание «Татар-информ».

По данным источника, мужчина пил и практически не работал, деньги зарабатывала его супруга, из-за чего она практически не бывала дома. В это время, считает следствие, мужчина и подвергал детей сексуальному насилию. Начиналось это, когда им исполнялось шесть лет. Отец угрожал им расправой в случае, если они кому-то расскажут о происходящем.

Преступления вскрылись, когда одна из старших дочерей вышла замуж: она рассказала о пережитом мужу, тот обратился к мужу другой сестры, и она все подтвердила. Мужья пришли к свекру, и он во всем сознался. Было возбуждено уголовное дело, многодетному отцу вменяется несколько эпизодов насильственных действий сексуального характера и изнасилование несовершеннолетних.

Однако теперь обвиняемый все отрицает. По его словам, дети таким способом хотят лишить его квартиры.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области задержали мужчину, напавшего на женщину на пляже.