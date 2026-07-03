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07:18, 3 июля 2026Ценности

Одна из самых красивых актрис года в откровенном образе снялась для журнала

Актриса Ханде Эрчел в бикини снялась для турецкой версии журнала Elle
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @elleturkiye / @ahmettaymi

Актриса и модель Ханде Эрчел в откровенном образе снялась для турецкой версии журнала Elle. Кадры опубликованы в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) издания.

Звезда сериала «Постучись в мою дверь», внесенная в список самых красивых актрис 2025 года, позировала перед камерой в цветном бикини.

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Помимо этого, она надела панаму и распустила волосы. На лицо артистки был нанесен белый крем. Образ завершал макияж в нейтральных оттенках.

В июне Ханде Эрчел в оголяющем тело платье снялась на пляже. Она выступала в роли модели для бренда одежды Nocturne.

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