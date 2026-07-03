Одна из самых красивых актрис года в откровенном образе снялась для журнала

Актриса Ханде Эрчел в бикини снялась для турецкой версии журнала Elle

Актриса и модель Ханде Эрчел в откровенном образе снялась для турецкой версии журнала Elle. Кадры опубликованы в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) издания.

Звезда сериала «Постучись в мою дверь», внесенная в список самых красивых актрис 2025 года, позировала перед камерой в цветном бикини.

Помимо этого, она надела панаму и распустила волосы. На лицо артистки был нанесен белый крем. Образ завершал макияж в нейтральных оттенках.

В июне Ханде Эрчел в оголяющем тело платье снялась на пляже. Она выступала в роли модели для бренда одежды Nocturne.