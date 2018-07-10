Лось устал от дрона и попытался его сбить

Калининградский фотограф Денис Штейн опубликовал на своей странице в Facebook видео, где лось попытался допрыгнуть до дрона, с которого велась съемка.

«Я искал этой встречи несколько лет. Было совершено множество безрезультатных вылетов с огромным риском для техники, и наконец я ее нашел в топких, труднопроходимых местах в Славском районе — великолепную лосиху с большими ресницами!» — написал Штейн.

Фотограф в своей публикации подчеркнул, что это первая в Калининградской области съемка лося с дрона.

В сентябре 2017 года около станции метро «Выхино» в Москве был пойман лось, который, предположительно, пришел туда из Кусковского лесопарка. Животному удалось сбежать от стражей порядка. В сети появился ролик, на котором лось передвигается по улице, нападая на полицейских.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!