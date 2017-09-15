Полицейские поймали и упустили лося у станции метро «Выхино»

Около станции метро «Выхино» полицейские поймали лося, однако животному удалось вырваться и сбежать от стражей порядка. Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы. Видео с лосем опубликовал Telegram-канал Mash.

Собеседник агентства отмечал, что животное поймали и связали, однако в ролике видно, что зверь без ремней свободно передвигается по улице, нападая на пытающихся остановить его полицейских.

Животное отошло на расстояние около двух километров от места, где его поймали, и в настоящее время находится в пруду. «Его пытаются вытащить спасатели», — пояснил источник.

Как уточнил агентству представитель столичного главка МЧС, лось сейчас находится в водоеме напротив дома 23 на улице Вешняковская. Предположительно, животное попало на улицу из Кусковского лесопарка.