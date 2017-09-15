В Москве спасли сбежавшего от полиции лося

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Спасатели вытащили лося из Большого Графского пруда, расположенного в московском районе Вешняки. Об этом РИА Новости сообщили в столичном главке МЧС.

Сейчас животное находится на берегу. Оно тонуло в пруду, рассказали ТАСС в экстренных службах.

Лось, вышедший предположительно из Кусковского лесопарка, был замечен на Вешняковской улице близ станции метро «Выхино». Там его поймали сотрудники полиции, однако затем сохатому удалось сбежать.

Кусковский лесопарк прилегает к Вешняковской улице. В прошлом году неподалеку от этого парка — в Перово — местные жители также встречали лося.