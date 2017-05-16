Спасатели вытащили лося из выгребной ямы в пензенском детском лагере

Пензенские спасатели и ветеринары помогли лосю, который провалился в яму и не смог выбраться самостоятельно. Об этом сообщает региональное управление ЖКХ и гражданской защиты населения.

ЧП произошло 15 мая на территории детского лагеря «Черемушки», расположенного за городом. Животное упало в люк. После того, как ветеринары усыпили лося, спасатели с помощью электроперфоратора расширили яму и извлекли зверя на поверхность с помощью альпинистского снаряжения.

В результате спасательной операции, животное не пострадало, его отпустили в лес.

В Минлесхозе региона уточнили, что речь идет о годовалой самке лося (эти животные достигают зрелости примерно к двум годам). Яма, куда она упала, была выгребной.

В феврале жители шведского города Эрншельдсвик спасли лося, провалившегося в полынью. Животное увидел один из горожан и позвал на помощь соседей. Надев коньки, они приблизились к дыре во льду и топорами прорубили дорожку, чтобы помочь зверю выбраться на берег, сообщал телеканал «360».