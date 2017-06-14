Самолет Росгвардии сбил лося

Самолет Росгвардии при посадке на аэродроме Ермолино в Калужской области сбил лося, сообщил ТАСС источник с этого авиаузла.

Он подтвердил факт инцидента. Как пишут Вести.Ru, ЧП произошло после возвращения Ан-26 с учебно-тренировочного полета. Пилоты не пострадали, однако транспортник получил серьезные повреждения.

Лось погиб на месте, передает РЕН ТВ. По данным телеканала, животное попало на объект благодаря тому, что строители, возводящие заграждение вокруг аэродрома, для удобства проезда техники убрали временную преграду.

Аэродром Ермолино расположен в Боровском районе в северной части Калужской области. Объект способен принимать самолеты Ил-76, Ту-154, Ан-12, Ан-72 и все более легкие воздушные суда, а также любые типы вертолетов.