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Из жизни
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07:00, 3 июля 2026Из жизни

На фото с Марса обнаружили «черный пистолет пришельцев»

Уфолог Уоринг обнаружил на фото с Марса пистолет пришельцев
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: NASA

Исследователь Марса с уфологического сайта UFO Sighting Daily заявил, что обнаружил на фото Красной планеты пистолет пришельцев. Об этом пишет Daily Star.

Скотт Уоринг обратил внимание на снимок, сделанный еще в 2014 году марсоходом Opportunity. В кадр попал некий объект, похожий на черный пистолет. «Фотографии инопланетного оружия на Марсе. Сохранилась только одна, остальные удалены НАСА», — подписал свое сообщение в социальной сети Уоринг.

Он также отметил, что снимок раскрывает истинную цель миссий НАСА на Марсе. По словам Уоринга, космическое агентство ищет там технологии инопланетян. Большинство подписчиков уфолога скептически отнеслись к его «открытию». Они заявили, что на снимок попал марсианский камень необычной формы. «Зачем инопланетянам оружие, явно предназначенное для человеческой руки?» — в шутку задался вопросом один из пользователей.

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Как пишет Daily Star, Уоринг давно занимается изучением снимков с Марса и постоянно находит на них «неудобные артефакты». В частности, в 2016 году уфолог выложил в сеть фотографию камня, похожего на кроссовок, и заявил, что это явно обувь человека, который участвовал в боевых действиях на Красной планете.

Ранее настоятельница католического монастыря из США раскрыла природу инопланетян. По словам монахини, они являются падшими ангелами.

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