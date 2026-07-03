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07:00, 3 июля 2026Забота о себе

Мужчинам подсказали правильную технику стимуляции клитора

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Unsplash

Семейный психолог Аманда Паскукко и сексолог Джесс О'Рейли подсказали, как правильно стимулировать клитор. Их советы опубликовало издание Women's Health.

Паскукко подчеркнула, что начинать нужно с прелюдии. Она посоветовала мужчинам начать ласки с шеи, груди, живота или губ. Когда возбуждение женщины станет заметным, можно переходить к интимной зоне. Эксперт посоветовала сначала просто подержать ладонь над наружными половыми губами. «Это обеспечит приток крови и усилит возбуждение», — объяснила она.

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Затем психолог рекомендовала положить пальцы на внутренние половые губы, так чтобы они образовали букву «V» и только после этого приступать к стимуляции клитора. О'Рейли отметила, что начинать следует с аккуратных, неторопливых движений и постепенно наращивать темп. По ее словам, как правило, о достижении нужной интенсивности можно судить по реакции партнерши.

Если мужчине трудно считывать реакцию, сексолог посоветовала ему напрямую спрашивать у партнерши, подходит ли ей выбранный темп. «Как только вы найдете ритм, не сбавляйте скорость и давление, если вас об этом не просили», — дала еще один совет Паскукко.

Ранее уролог Педро Бастос обратился к мужчинам, которые переживают из-за преждевременной эякуляции. По его словам, во многих случаях быстрое достижение оргазма не является патологией.

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