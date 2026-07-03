В российском регионе после удара ВСУ загорелся инфраструктурный объект

Оперштаб: В Белгородской области начался пожар на инфраструктурном объекте после удара ВСУ

После удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду вспыхнул пожар на инфраструктурном объекте. Об этом сообщил оперштаб региона в Max.

Там уточнили, что на место происшествия выехали пожарные расчеты. По данным оперштаба, в результате атаки были серьезно повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Подробности не приводятся.

Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. В результате прилета снаряда погибла мирная жительница. Сообщалось, что в некоторых муниципалитетах фиксируются перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения.