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07:17, 3 июля 2026Россия

В российском регионе после удара ВСУ загорелся инфраструктурный объект

Оперштаб: В Белгородской области начался пожар на инфраструктурном объекте после удара ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

После удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду вспыхнул пожар на инфраструктурном объекте. Об этом сообщил оперштаб региона в Max.

Там уточнили, что на место происшествия выехали пожарные расчеты. По данным оперштаба, в результате атаки были серьезно повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Подробности не приводятся.

Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. В результате прилета снаряда погибла мирная жительница. Сообщалось, что в некоторых муниципалитетах фиксируются перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения.

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