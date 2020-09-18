Россиян предупредили об устремившихся в города медведях

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Власти российского города Югорска (Ханты-Мансийский автономный округ) обратились к жителям с предупреждением соблюдать осторожность после того, как впервые за последние годы на центральные улицы города вышли медведи. Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщает ТАСС.

«Раньше [медведи] были только в прилегающих местах (за чертой города — прим. «Ленты.ру»). Так открыто в город медведь еще ранее не заходил», — рассказал глава управления внутренней политики и общественных связей местной администрации Алексей Шибанов, отметив, что специалистам пришлось застрелить пять животных, представлявших угрозу людям.

По словам чиновника, животные устремились в город из-за недостатка пищи, в частности, одной из причин стал «скудный год на ягоды». В результате медведи вынуждены искать пропитание в городах.

Возможно, подобная ситуация сложилась и в других российских регионах. В частности, жители Петропавловска-Камчатского тоже заметили на улицах города крупного медведя. Животное засняли на видео в четверг, 17 сентября, возле школы и детского сада в микрорайоне Силуэт.

В мае сообщалось, что по Ярославлю во время действия ограничений из-за пандемии коронавируса разгулялись дикие животные: в город пришли лоси, медведи и бобры, а также лисы и кабаны, которых стали замечать местные жители.