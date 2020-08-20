Медвежонок залез в подъезд жилого дома и попал на видео

Жители Дальнегорска (Приморский край) обнаружили в подъезде жилого дома медвежонка, который пытался вылезти из окна. Видео появилось в Telegram-канале «Новости. Как есть».

Животное заметили в доме №12 по Менделеевской улице. Как медвежонок попал в дом, неизвестно, сообщает «Восток Медиа». Он старался выбраться через оконный проем на улицу.

«А еще говорят, что тигры на улицах Приморья — это неправда. У нас медведи вообще в подъездах живут. А если серьезно, то как он туда попал?» — написали пользователи соцсетей в комментариях к публикации.

В результате медвежонку удалось выбраться из подъезда, животное убежало в жилой сектор микрорайона Горького.

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