Спасенного в Арктике белого медведя захотели оставить в Москве

Московский зоопарк хочет оставить у себя медведя, который был найден золотодобытчиками на острове Большевик в Арктике. Об этом сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова, передает РИА Новости.

«Решение о пристраивание медведицы будет принимать рабочая комиссия СОЗАР [Союза зоопарков и аквариумов] и Межведомственная комиссия Росприроднадзора... Мы, конечно, будем рады оставить ее в вольере, все будет зависеть от решения рабочей группы», — заявила Акулова.

Директор отметила, что в России много зоопарков, которые хотят забрать к себе медведя. Комиссия выберет лучший вольер для постоянного проживания особи. Пока московский зоопарк займется реабилитацией медвежонка. В столице животное находится на карантине, поэтому посетители смогут увидеть его в вольере еще 30 дней.

Белого медведя привезли в Московский зоопарк 21 апреля. Сейчас проходит процесс его адаптации к вольеру с бассейном и гравийной ванной.