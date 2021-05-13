Пойманного в Якутии белого медведя перевезут в Москву

Истощенного белого медведя поймали в Томпонском районе Якутии. Его перевезут в Москву для обследования, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии региона.

«Полноценное обследование белого медведя в Якутске провести невозможно. В связи с этим приняли решение вывезти его в Москву, где ему поставят точный диагноз и назначат лечение», — приводит агентство слова руководителя Росприроднадзора Светлану Радионову.

Она уточнила, что медведь сильно истощен, у него проблемы с зубами. Животному, по данным ведомства, около двух лет. Сейчас оно находится на временной передержке в якутском зоопарке «Орто Дойду».

Ранее сообщалось, что белый медведь впервые в истории ушел на 2,5 тысячи километров вглубь материка — такое мнение высказал ученый РАН Илья Мордвинцев. Он отметил, что у медведя могут быть проблемы с головным мозгом, поэтому неизвестно, сможет ли особь вернуться в дикую природу.