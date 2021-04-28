В России вырос спрос на туры в Арктику в майские праздники. Об этом сообщает Telegram-канал «Я люблю Арктику». Жители страны все чаще стали выбирать активный отдых и экстремальные виды спорта.

Эксперты Российского союза туриндустрии убеждены, что прекращение практически всех чартерных рейсов из России в другие страны положительно сказалось на внутреннем туризме. К традиционным направлениям в Крым и Краснодарский край добавилась Арктика.

Ранее правительство России утвердило план реализации стратегии развития Арктики и основ госполитики в регионе. К концу 2021 года планируется создать новую систему социальных гарантий для жителей региона. Стратегию развития туризма в России дополнят разделом об отдыхе в Заполярье. Основными направлениями также станут решение социальных проблем, создание комфортных условий и повышение качества жизни северян, стимулирование промышленного производства, привлечение инвесторов и обеспечение государственной безопасности.