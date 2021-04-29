Российские спутники научат предсказывать северные сияния

Российская группировка спутников научится проводить исследования, позволяющие предсказывать полярные сияния и широты, на которых они могут появиться. Об этом рассказал начальник отделения «Российских космических систем» (РКС) Алексей Ковалев в интервью РИА Новости.

«С помощью (…) измерений возможно будет даже оценивать вероятность появления северных сияний с прогнозом широт, на которых их можно наблюдать», — отметил Ковалев. Проще всего северное сияние увидеть в Мурманске, Архангельской области и Ямало-Ненецком автономном округе.

Также Ковалев рассказал, что в РКС уже разработали бортовую аппаратуру, фиксирующую изменения магнитного и радиационных полей. На основе этого можно предсказывать их появление и минимизировать негативные последствия.

По словам Ковалева, в будущем ученые смогут создать систему аварийных предупреждений обо всех аномальных явлениях космоса.

В конце февраля Россия начала развертывание орбитальной группировки, которая отслеживает климат Арктики. Ракета со спутником «Арктика-М» была запущена с космодрома «Байконур», для того чтобы оценивать климат и окружающую среду в Арктическом регионе.