Обнаружены рекордные сдвиги магнитного поля Земли

Ученые Лидского и Калифорнийского университетов в Сан-Диего обнаружили, что изменения в направлении магнитного поля Земли могут происходить в 10 раз быстрее, чем считалось ранее. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Исследователи проанализировали данные об изменениях магнитного поля Земли за последние 100 тысяч лет и объединили их с моделью генерации поля. Оказалось, что быстрые изменения связаны с локальным ослаблением магнитного поля. Это указывает на то, что сдвиги происходили либо когда поле изменяло полярность, либо когда ось диполя смещалась далеко от географических полюсов. Например, 39 тысяч лет назад геомагнитное поле сдвинулось на 2,5 градуса, что сопровождалось ослаблением напряженности поля недалеко от западного побережья Центральной Америки.

Считалось, что максимальная скорость смещения магнитного поля составляет один градус в год, однако, согласно новым данным, скорость может достигать рекордных десяти градусов в год, что в сто раз быстрее текущих изменений.

Магнитное поле возникает благодаря конвекционным потокам расплавленного металла во внешнем ядре Земли. Как показали результаты моделирования, самые быстрые изменения связаны с возникновением областей, в которых металлические потоки направлены в обратную сторону. Эти пятна чаще образуются в низких широтах, и это позволяет ученым сузить поиски свидетельств изменения поля.

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