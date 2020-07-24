США захотели создать линию связи с Россией по космосу

США предложили России создать линию связи для предотвращения конфликтных ситуаций в космическом пространстве. Об этом сообщил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд, передает РИА Новости.

По его словам, более реальным представляется организовать двусторонний канал связи, чем многосторонний. Форд отметил, что создание линии связи обусловлено необходимостью оперативной коммуникации между США и Россией для решения потенциальных проблем. Он подчеркнул, что в последние две недели Россия делает странные и опасные вещи на орбите, и поэтому может произойти определенное недопонимание.

Помощник госсекретаря США по международной безопасности рассказал, что стороны обсудят данный вопрос на переговорах экспертов двух стран в Вене, которые пройдут на следующей неделе.

Ранее Форд заявил, что Соединенные Штаты считают «плохими идеями» предложения России и Китая о создании международного договора о неразмещении оружия в космосе. По его словам, «практически невозможно дать определение тому, что такое "оружие в космосе"». Кроме того, указал дипломат, даже если соглашение будет принято, вряд ли будет возможно следить за его соблюдением.

На этой неделе глава британской космической программы вице-маршал Харви Смит обвинил Россию в испытаниях космического противоспутникового оружия в июле текущего года. По его словам, действия подобного рода угрожают мирному использованию космического пространства и создают риск того, что обломки могут стать угрозой для спутников и космических систем, от которых зависит мир.



Космическое командование США также заявило о наличии сведений об испытаниях Россией противоспутникового оружия, которые не принесли разрушений. По данным ведомства, 15 июля от российского спутника «Космос-2543» отделился некий объект, который в каталоге командования обозначен как номер 45915.