Великобритания обвинила Россию в испытаниях противоспутникового оружия

Глава британской космической программы вице-маршал Харви Смит обвинил Россию в испытаниях космического противоспутникового оружия в июле текущего года. Цитата со словами Смита приводится в Twitter британского Минобороны.

«Мы обеспокоены тем, каким образом Россия провела испытание одного из своих спутников, запустив объект с оружейными характеристиками. Действия подобного рода угрожают мирному использованию космического пространства и создают риск того, что обломки могут служить угрозой для спутников и космических систем, от которых зависит мир», — заявил вице-маршал.

Он также призвал Москву впредь воздержаться от подобных испытаний и совместно с Лондоном работать над обеспечением международного порядка в космосе.

Ранее подобными сведениями поделилось космическое командование США. Там заявили о наличии сведений об испытаниях противоспутникового оружия, которые не принесли разрушений. По данным ведомства, 15 июля от российского спутника «Космос-2543» отделился некий объект, который в каталоге командования обозначен как номер 45915.