США назвали «плохой идеей» договор о неразмещении оружия в космосе

Соединенные Штаты считают «плохой идеей» предложения России и Китая о создании международного договора о неразмещении оружия в космосе. Об этом заявил помощник госсекретаря США Кристофер Форд, передает РИА Новости.

По его словам, «практически невозможно дать определение тому, что такое "оружие в космосе"». Кроме того, указал дипломат, даже если соглашение будет принято, вряд ли будет возможно следить за его соблюдением.

Также Форд указал на тот недостаток договора, что в нем не оговаривается размещение на земле оружия, которое может достигать безвоздушного пространства и быть использованным там.

Речь идет о проекте соглашения, которое должно предотвратить размещение оружия в космосе, исключить угрозы уничтожения спутников, а также распространить на все страны обязательство о неразмещении первыми оружия в космосе.

По мнению США, Договор о космосе 1967 года, который подписали США, исключает размещение в космическом пространстве оружия массового уничтожения, однако «прямо не запрещает вооружать спутники или другие космические корабли обычным оружием». В мае с космодрома на мысе Канаверал в интересах Военно-воздушных сил (ВВС) США тяжелая ракета Atlas 5 вывела на околоземную орбиту многоразовый космический корабль X-37B, который в «Роскосмосе» рассматривают в качестве «оружия массового уничтожения».