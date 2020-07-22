Описан парализующий Россию удар США

США располагают силами, способными нанести парализующий удар по России. Американские возможности в издании «Военно-промышленный курьер» описал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

По словам эксперта, для этого американцы «могут опираться главным образом на крылатые ракеты морского (КРМБ) и воздушного (КРВБ) базирования, стратегическую, тактическую и палубную авиацию».

«Состоящие на вооружении ВМС [Военно-морских сил] США КРМБ, имея дальность стрельбы до 1600 километров (по другим данным — до 2400 километров), обеспечивают поражение цели боевой частью 340–450 килограммов при точности попадания 5–10 метров», — утверждает автор.

Сивков оценил, что «потенциально на кораблях ВМС США может быть размещено до 4000 КРМБ и около 1100 — на подводных лодках», из которых реально может быть применено не более 3000 КРМБ. Эксперт уверен, что «всего группировка стратегической авиации США в силах выпустить за вылет около 1200 КРВБ».

«Помимо ракет, в рамках первого удара может быть задействовано до 2500–3000 самолетов тактической и палубной авиации, способной наносить удары по объектам на глубину до 600 километров от границы», — считает автор.

Как добавил эксперт, такие «достаточно внушительные силы и при отсутствии эффективного противодействия могут вывести из строя уже в первом ударе до тысячи важных объектов на территории России или Китая», однако этому должны предшествовать длительная подготовка и соответствующая информационная кампания.

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Автор отмечает, что по продолжительности такой удар может длиться несколько часов, однако у российского или китайского руководства будет 10-15 минут на принятие решения о нанесении ответного ядерного удара.

В феврале 2018 года доктор военных наук, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков предложил для уничтожения угрожающих жизни людей на Земле астероидов создать термоядерную мегаракету за 210 миллиардов долларов.