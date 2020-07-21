В США призвали Россию прекратить разработки «летающих Чернобылей»

России следует прекратить разработки и внедрение новейших видов ракет с ядерным двигателем. С таким призывом выступил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, передает РИА Новости.
«Мы считаем, что такое оружие вообще не должно существовать. Зачем иметь крылатую ракету с ядерным двигателем? Это не что иное как летающий Чернобыль», — заявил он. Биллингсли также назвал ракеты «системами Судного дня» из-за радиоактивных выбросов, которые они могут создавать во время полета.
Ранее он рассказал, что американским военным важно начать активное тестирование перспективных гиперзвуковых ракет AGM-183A. Президент США Дональд Трамп прозвал их «супер-пупер» ракетами за максимально быструю скорость. По мнению Биллингсли, эти испытания помогут американским вооруженным силам сократить разрыв с Китаем и Россией в сфере гиперзвукового оружия.
В мае агентство ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщало, что в России состоялись испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты. Предполагается, что она войдет в вооружение модернизированного Ту-22М3М.