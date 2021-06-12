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Генерал описал катастрофический сценарий войны между Россией и НАТО

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Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Гипотетическая война между США или НАТО и Россией по размаху станет мировой, по длительности — затяжной, по составу сторон — коалиционной. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил бывший начальник штаба Ленинградского военного округа генерал-полковник Сергей Кизюн, описывая сценарий возможного вооруженного конфликта.

Он сказал, что из-за значительного превосходства НАТО в обычных вооружениях период боевых действий с применением только конвенциональных средств поражения будет коротким. Затем стороны перейдут к обмену ядерными ударами. «В случае ядерной войны между НАТО и РФ катастрофические последствия применения оружия массового поражения будут не только для воюющих государств, но и всех других стран европейского континента», — отметил Кизюн.

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