Нападение на спутники стран НАТО захотели приравнять к атаке на альянс

В НАТО захотели приравнять нападение на космические спутники стран-членов к атаке на весь альянс. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, его слова передает Spiegel.

Генсек выразил надежду, что лидеры стран-участниц альянса решат применять статью о коллективной обороне НАТО в случае нападения на спутники или другие космические объекты. «Нападение на одного — это нападение на всех, и соответственно, все могут ответить на него», — заключил он.

Столтенберг подчеркнул, что следующая война может развернуться в космосе. Поэтому подобное решение позволит применять устав Североатлантического альянса к потенциальным противникам за пределами нашей планеты. По его словам, в космосе должны действовать те же правила, что и на суше, на море, в воздухе и в киберпространстве. Ожидается, что организация обсудит поправки принципа о коллективной обороне на саммите в Брюсселе 14 июня.

Ранее в НАТО назвали условие, при соблюдении которого Украина и Грузия смогут присоединиться к альянсу. В альянсе отметили, что для вступления в организацию Киев и Тбилиси должны урегулировать все территориальные конфликты с Россией. Если они не выполнят это требование, то НАТО будет угрожать военное противостояние с Москвой, что фактически равносильно мировой войне.