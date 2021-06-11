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Между Россией и НАТО призвали создать «элементарный уровень доверия»

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Фото: Reuters

Президент Чехии Милош Земан призвал создать «элементарный уровень доверия» между Россией и НАТО. Его цитирует издание Aktualne.

На предстоящем саммите НАТО в Брюсселе Прага планирует поддержать усилия блока по сдерживанию России и Китая. В связи с этим правительство республики разработало рекомендации к заявлениям своей делегации.

«На саммите НАТО должна подтвердить усиление коллективной безопасности и призвать к сдерживанию России. Альянсу следует предотвращать конфликты и создать хотя бы элементарный уровень доверия с Москвой», — цитирует Земана издание.

При этом чешский лидер призвал не идти на компромисс по вопросу урегулирования в Донбассе и «гибридных атак», которые якобы проводятся со стороны России.

О том, что Североатлантический альянс видит главную угрозу в России и Китае, говорил еще генсек НАТО Йенс Столтенберг в начале июня. Кроме того, большую опасность он видит в терроризме и кибератаках.

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