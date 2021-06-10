Тихановской предложили открыть представительство белорусской оппозиции в Чехии

Президент Чехии Милош Земан предложил лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской открыть представительство белорусской оппозиции в Праге. Его цитирует ТАСС.

По мнению чешского политика, такое представительство в стране — хорошая идея. Он сказал ей об этом во время встречи в Чехии, которая проходила с 6 по 10 июня.

Выступая перед чешским Сенатом, Тихановская также предложила создать международный трибунал для расследования предполагаемых преступлений президента Белоруссии Александра Лукашенко и его окружения.

В Белоруссии больше полугода продолжались массовые протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Поводом для них стали обвинения в фальсификациях при проведении голосования. Акции жестко подавлялись милицией и ОМОН. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Эпизодические локальные протесты происходят в стране до сих пор.

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