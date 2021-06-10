Чехия призвала не делать из Навального героя

Президент Чехии Милош Земан призвал Европу не делать героя из учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального. Его слова передает ТАСС.

Чешский лидер напомнил, что Навальный ранее высказывался в поддержку русских националистов, а также одобрял присоединение Крыма к России. Он отметил, что основатель ФБК заявлял о положительном отношении к спорным моментам в российской политике, в частности, к массовым депортациям населения. «Эти факты надо знать и помнить, чтобы избавить фигуру господина Навального от мифа», — подчеркнул Земан.

Глава ФБК Алексей Навальный в настоящее время находится в исправительной колонии №2 (ИК-2) в Покрове, где отбывает наказание по делу «Ив Роше». 17 января блогера арестовали в аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии. 2 февраля Симоновский суд Москвы отменил Навальному условный приговор за нарушение условий соблюдения испытательного срока. Его приговорили к 3,5 года лишения свободы. В колонии он, согласно решению Мосгорсуда от 20 февраля, пробудет 2,5 года.

Западные страны раскритиковали решение суда по делу Навального. Так, 2 марта ЕС ввел санкции в отношении «высокопоставленных должностных лиц» России: в частности, в санкционный список попали председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, глава Росгвардии Виктор Золотов, а также генпрокурор Игорь Краснов.

Кроме того, санкции ввели США.