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Нарышкин заявил об интересе России в сокращении списка недружественных стран

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Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

К интересам России относится сокращение списка недружественных государств. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, сообщает ТАСС в четверг, 10 июня.

«Одно скажу вам абсолютно определенно. Россия заинтересована в том, чтобы этот список не расширялся, а сокращался», — сказал он.

По словам руководителя спецслужбы, это зависит в наибольшей степени от осознания партнерами и оппонентами Москвы того факта, что Россия — «по-настоящему суверенное государство», с которым «лучше не конфликтовать, а сотрудничать».

14 мая правительство России опубликовало список недружественных стран, куда включили только США и Чехию. Уточнялось, что Чехии разрешено нанимать в российскую дипмиссию не более 19 работников-россиян, а Штатам — ни одного.

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